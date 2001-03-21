Muvazzaf 2 subay FETÖ’den tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 muvazzaf subay tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan teğmenler Mahmut A. ve Abdulkadir E. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır” denildi.

Adliyeye sevk edilen 1 teğmen ve 3 astsubay hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin