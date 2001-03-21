Nevşehir’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

22.3.2017 - 00:55

Nevşehir’de çıkan bıçaklı kavgada 2 üniversite öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesi’nde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören Umut Y. ve Serkan O., Ali Ü. ve Ferdi E. (28) ile tartıştı. Tartışma sonrasında Ferdi E. bıçakla Umut Y.’yi bacağından Serkan O.’yu da göğsünden bıçakladı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Umut Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken göğsünden bıçaklanan Serkan O. ise ameliyata alındı. Serkan O.’nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Üniversite öğrencilerinin arkadaşları olay sonrasında hastaneye akın ederken, polis ekipleri Ferdi E. ve Ali Ü.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Coşkun Sağlamdin

 

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