Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çamardı ilçesi Atasan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 38 DP 47 plakalı traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan yaralıları yoldan geçen diğer araç sürücüleri kurtardı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri 48 yaşındaki Yüksel D.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Ramazan K. ve Erkan D. ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yasin Esen