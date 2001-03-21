Nöbetleşe dilenen kumalar yakalandı

28.5.2017 - 00:41

Mardin’de dilencilere yönelik operasyonda yakalanan ve kuma oldukları öğrenilen iki kadının, 25 günlük bebeğe sırayla bakarak, nöbetleşe dilendiklerini öğrenen zabıta ekipleri şaşkınlık yaşadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Mardin’de de polis ve zabıta ekipleri kent genelinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların dini duygularını suistimal eden dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, birçok kişi çocukları ile birlikte gözaltına alınarak, emniyet amirliklerine getirildi. Gözaltına alınan dilencilere emniyette kayıt oluşturulurken, bazı çocukların ağlaması dikkat çekti.

Gözaltına alınan dilencilerden Ç.Z. (20) ve A.D. (37) isimli kadınların kuma olması dikkat çekerken, kadınların Ç.Z.’den olan 25 günlük bebeğe nöbetleşe bakıp, sırayla dilendikleri ve dilenciliği meslek haline getirdikleri belirlendi.

Beril Solmuşgül

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