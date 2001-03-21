Nusaybin’de 3 terörist

Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince sürdürülen terör operasyonunda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 10 kırsal mahallede dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasak sonrası başlatılan operasyonda akşam saatlerinde Bagok Dağı’nda teröristlerce sıcak temas sağlandı.
Üst düzey teröristler öldürüldü
Çıkan çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üst düzey oldukları iddia edildi.