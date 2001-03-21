Nusaybin'de patlama: 1 çocuk öldü diğeri ağır yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çocukların oynadığı cismin patlaması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.

Edinen bilgilere göre, Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Sokak mevkilerinde oynayan H.G. (3) ve F.G. (5) kardeşlerin buldukları bilinmeyen cisimle oynaması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 çocuk ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Nusaybin'deki patlamada yaralanan çocuklardan biri yaşamını yitirdi

Mardin Nusaybin'deki patlamada yaralanan 3 ve 5 yaşlarındaki kardeşlerden biri yaşamını yitirdi.

Nusaybin ilçesi Abdulkadir Mahallesi Umut sokakta oturan Havin (3) ve Fatih Güneş (5) adlı kardeşler bugün öğlen saatlerinde sokakta buldukları bir cismi kurcalayınca patlama meydana geldi.

Patlamada ağır yaralanan Havin ve Fatih Güneş adlı kardeşler Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan biri hastanede yaşamını yitirdi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.