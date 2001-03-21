Nusaybin'de patlama: 2 çocuk ağır yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çocukların oynadığı cismin patlaması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.

Edinen bilgilere göre, Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Sokak mevkilerinde oynayan H.G. (3) ve F.G. (5) kardeşlerin buldukları bilinmeyen cisimle oynaması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 çocuk ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Abdullatif Altunkaynak