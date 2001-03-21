Nusaybin’den acı haber geldi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde oynadıkları cismin ellerinde patlaması sonucu ağır yaralanan kardeşlerden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinen bilgilere göre, Abdulkadirpaşa Mahallesi Umut Sokak'ta ikamet eden Güneş ailesinin çocukları Havin (3) ve Fatih (5) kardeşler, yerde buldukları cisimle oynadıkları sırada patladı. Patlamada ağır yaralanan 2 kardeş, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Havin ve Fatih, Mardin Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Mardin Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki Havin Güneş hayatını kaybetti. Kardeşi Fatih ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mehmet Salih Keskin