O caniyi kendi sözleri ele vermiş

Jandarmanın başlattığı araştırmada Eylül’ü son olarak akşam saatlerinde Atakent Mahallesinde bir futbol sahasında görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine jandarma ile AFAD ekipleri mahalle sakinleriyle birlikte bölgede arama başlattı. Sabaha kadar sürün aramalardan sonuç alınamadı.

Dün sabah ekipler, Umutlu ailesinin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylülün cesedini buldu. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından minik Eylül’ün cesedi, Çınarcık Devlet Hastanesinde yapılan ilk otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin saptanması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yürütülen soruşturma sonucu uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Murat Şahin A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. İşsiz olan ve mahalleliyle birlikte Eylül’ü arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkan ve suçunu itiraf eden Murat Şahin A.tutuklanarak, can güvenliği nedeniyle Kocaeli cezaevine gönderildi. Umutlu Ailesi ile yakınları aynı mahallede bulunan Murat Şahin A.nın ailesinin oturduğu eve saldırmak istedi. Geniş güvenlik önlemi alan jandarma öfkeli kalabalığı güçlükle engelledi.

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRMÜŞ

Yürütülen soruşturma sonucu korkunç cinayetlerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı Murat Şahin A.’nın Eylül U.yu öldürdükten sonra gece ve gündüz arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Yetkililer, "Arama çalışmaları sırasında şüpheli,dikkat çeken garip hareketler yapıyordu. Bir ara, ’dün buradan arkasında bavul bulunan bir motosiklet geçti. Sürücüsü bana benziyordu. Bavulu binaya atıp gitti’ dedi. Bunun üzerine binada yapılan aramada ceset bulundu. Kendisi de gözaltına alındı" dedi.

Bu arada, Murat Şahin A.’nın, talihsiz kız çocuğunu bir başka yerde öldürdüğünü sonra bavula koyduğunu belirten yetkililer, "Eylül’ü elleriyle boğazını sıkıp öldürmüş. Yapılan ilk incelemede maalesef tecavüz bulguları var. Bunların kesin sonucu otopsinin ardından ortaya çıkacak" diye konuştu.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALIYOR

Öte yandan, dün olayın ortaya çıkmasından sonra katil zanlısı Murat Şahin A.nın evinde yapılan aramada, kullanılmış külotunun bulunduğu ve incelemeye alındığı öğrenildi.

'BANA BİR ŞEY YAPARLAR MI?' DİYE SORMUŞ

Dün tutuklandıktan sonra Kocaeli Cezaevi’ne konulan Murat Şahin A.nın burada da can güvenliği nedeniyle geceyi tek kişilik hücrede geçirdiği öğrenildi. Öldürülmekten korkan Murat Şahin A.’nın infaz koruma memurlarına, "bana bir şey yaparlar mı?" diye sorduğu öğrenildi.

KAYMAKAM AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Jandarma, öldürülen Eylül U.nun evine yakın olan Murat Şahin A.’nın evine yapılacak saldırıyı önlemek için gece boyunca önlem alırken, Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi ise dün ve bugün U. Ailesi’nin evine gidip taziye ziyaretinde bulunup başsağlığı diledi.

Bu arada 4 kardeşi olan cinayet zanlısı Murat Şahin A.’nın 3 kız kardeşinin evli olduğu, babasının ilçede oto tamirciliği yaptığı, annesinin ise 1.5 aydır hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtildi.