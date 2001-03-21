O hain Albay için özel ekip kuruldu!

31.5.2017 - 10:42

Darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Grubu'ndan vatandaşların üzerine ateş açılması talimatını vermekle suçlanan Albay Uzay Şahin'in yakalanması için 6 kişilik özel ekip kuruldu.

Özel ekip, Şahin'in 12 Temmuz'dan 16 Temmuz öğle saatlerine kadar ne yaptığına dair 96 saatlik bir kronolojisini çıkardı

Kahramanmaraş 5.Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Şahin'in, Ankara'da darbe planlaması toplantılarına katıldıktan sonra, İstanbul'a geçerek darbenin yönetim ayağında görev aldığı iddia ediliyor. Şahin, 1.Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın rehin alınması talimatını verdi. (Sabah)

Özel ekip kuruldu

ÖZTÜRK DE ONU SUÇLADI

Uzay Şahin'in adı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'ün mahkemedeki savunmasında da geçti. Öztürk,  firari sanık Uzay Şahin'i suçladı, "Uzay Şahin benim ismimi ve makamımı kullanarak darbe girişimi sırasında bazı emniyet müdürlerini arayıp beni sıkıyönetim komutanı olarak tanıtmıştır" dedi. 

Özel ekip kuruldu

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