O hain Albay için özel ekip kuruldu!

Kahramanmaraş 5.Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Şahin'in, Ankara'da darbe planlaması toplantılarına katıldıktan sonra, İstanbul'a geçerek darbenin yönetim ayağında görev aldığı iddia ediliyor. Şahin, 1.Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın rehin alınması talimatını verdi. (Sabah)

ÖZTÜRK DE ONU SUÇLADI

Uzay Şahin'in adı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'ün mahkemedeki savunmasında da geçti. Öztürk, firari sanık Uzay Şahin'i suçladı, "Uzay Şahin benim ismimi ve makamımı kullanarak darbe girişimi sırasında bazı emniyet müdürlerini arayıp beni sıkıyönetim komutanı olarak tanıtmıştır" dedi.