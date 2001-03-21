O terörist İzmir'de yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş köyünde, 29 Kasım 2016 tarihinde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren aralarında sözde Mardin sorumlusu olan ''Reşo'' kod adlı Hasan Turan'ın da bulunduğu 6 kişiden 5'i ölü olarak ele geçirilmişti. Çatışmadan sağ kurtulan bir terörist, tedavi için geldiği İzmir'de kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş köyünde 29 Kasım 2016 tarihinde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 6 teröristten 5'i ölü ele geçirilmişti. Çatışmadan yaralanarak kaçan A.O. isimli terörist İzmir'in Kadifekale semtinde yaşayan dayısı A.T.'nin yanına sığındı. Teröristin İzmir'de olduğu istihbaratını alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, önceki gün ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda A.O. saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan A.O. sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. A.O.'nun İzmir'den 2016'da PKK/ KCK terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, terör örgütü içerisinde Mardin bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Güvenlik görevlileri ile girdiği çatışmadan yaralanarak kurtulan A.O.'nun tedavi olmak amacı ile İzmir'e geldiği tespit edildi. Öte yandan A.O.'ya saklanmasına yardımcı olan A.T.'nin Konak ilçesinde 2014 yılında muhtarlık yapan ve Kasım ayında ölü olarak ele geçirilen sözde Mardin sorumlusu Hasan Turan'ın babası olduğu öğrenildi. Ayrıca yapılan operasyonda 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Halil İbrahim Karabıyık