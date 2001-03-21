Oğlunu komşuya bırakıp canına kıydı

24.3.2017 - 15:24

Adana'da işsizlik yüzünden bunalıma giren 36 yaşındaki Erdoğan Bilir, 1 yaşındaki oğlunu komşuya bırakıp canına kıydı.

Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde oturan işsiz Erdoğan Bilir, yemek şirketinde çalışan eşi Ayşegül Bilir işe gittikten sonra oğlu A.'yı da "Durmuyor, biraz sizde kalsın, çocuk kendine gelir" diyerek komşularına bıraktı.

TABANCASIYLA KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

Ardından yatak odasına giren Erdoğan Bilir, tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesini duyup yatak odasına giren kızı 14 yaşındaki I., babasını kanlar içinde buldu. Genç kızın çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bilir'in öldüğü anlaşıldı.

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

EŞİNİN ACI FERYADI: ÖLMEDİ DEYİN

Acı haberi duyup eve gelen Ayşegül Bilir, "Erdoğan ölmedi deyin, bunu yapma Erdoğan. Neden yaptın Erdoğan" diyerek feryat etti.

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

SOSYAL MEDYADA CUMA MESAJI YAZDI

Denetimli serbestlikten yararlanarak 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Erdoğan Bilir'in sosyal medyadaki sayfasına, olaydan 3 saat önce 'Cümlemizin Cuması mübarek olsun Allah hepimizin işini rast getirsin inşallah..' paylaşımı yaptığı görüldü. Hangi suçtan cezaevine girdiği açıklanmayanBilir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti


Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret