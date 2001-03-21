Oğlunu komşuya bırakıp canına kıydı

TABANCASIYLA KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

Ardından yatak odasına giren Erdoğan Bilir, tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesini duyup yatak odasına giren kızı 14 yaşındaki I., babasını kanlar içinde buldu. Genç kızın çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bilir'in öldüğü anlaşıldı.

EŞİNİN ACI FERYADI: ÖLMEDİ DEYİN

Acı haberi duyup eve gelen Ayşegül Bilir, "Erdoğan ölmedi deyin, bunu yapma Erdoğan. Neden yaptın Erdoğan" diyerek feryat etti.

SOSYAL MEDYADA CUMA MESAJI YAZDI

Denetimli serbestlikten yararlanarak 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Erdoğan Bilir'in sosyal medyadaki sayfasına, olaydan 3 saat önce 'Cümlemizin Cuması mübarek olsun Allah hepimizin işini rast getirsin inşallah..' paylaşımı yaptığı görüldü. Hangi suçtan cezaevine girdiği açıklanmayanBilir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı



















