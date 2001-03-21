OGS yerine HGS gişesine girince...

30.5.2017 - 01:04

Düzce'nin Gölyaka ilçesi TEM Otoyolu gişelerinde OGS kullanan kadın sürücü HGS gişesine girmeye çalıştı. Son anda HGS gişesinde olduğunu fark eden sürücünün diğer gişeye yönelmesi ile otomobili, aynı gişeye giren tır ile turnike arasında sıkıştı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den İstanbul istikametine gitmekte olan Nevin Ö., 34 YJ 260 plakalı otomobilinde OGS takılı olmasına rağmen bir anlık dalgınlıkla HGS turnikesine girdi.

HGS gişesinde olduğunu fark edince panikle OGS turnikesine geçmeye çalışan Nevin Ö., bu sırada turnikeye girmeye çalışan ve yine İstanbul istikametine giden Hasan Çalayran’ın kullandığı 06 DH 0616 plakalı tır ile yan yana turnikeye girdi. Nevin Ö.'nün kullandığı otomobil, tır ile gişelerdeki bariyerlerin arasına sıkışıp kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sıkışan araç iş makinelerinin ve çekicilerin yardımı ile olduğu yerden çıkarıldı.

Kamyon sürücüsü Hasan Çalayran, “Sola kendisini atınca ben kornaya bastım. Frene basayım dedim ancak bu kez önüme alacaktım ve tırın altına girecekti. Önüme alınca bu kurtulamazdı. Sola doğru kaçmaya çalıştım ancak aynadan baktığımda sıkışmıştı. Çadırın başından itibaren araca girdi. İnat değil, bilmemezlik ve acemilik” dedi.

Ali Osman Çatana

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret