Okul çıkışı tacizciye meydan dayağı

Konya’da, okul çıkışında 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi, kızın babası ve çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mamuriye Mahallesi Yunus Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir baba daha önce 13 yaşındaki kızını takip edip taciz eden hurdacılık yapan şahsı bulmak için okulun bulunduğu Mamuriye Mahallesi’nde aracıyla dolaşmaya başladı. Bir süre sokakta dolaşan kızın babası, kızını taciz ettiği iddia edilen şahsın kamyonunu sokak üzerinde park halinde gördü.

Bunun üzerine sokak üzerinde bulunan kamyonun yaklaşık 30 metre ilerisinde hurdacılık yapan M.T.’yi fark eden kızın babası, aracından inerek M.T.’yi darp etmeye başladı. Küçük kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen M.T. çevreden geçen vatandaşlar tarafından da darp edilmeye başlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.T.’yi polis aracına alarak çevredekileri uzaklaştırdı. Güvenlik önleminin alınmasından sonra yaralanan M.T., olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan M.T., ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine gönderildi. Kız çocuğunun babasının şikayetçi olmaması üzerine M.T.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tacizci olduğu iddia edilen kişi ’niçin darp edildiniz’ sorusuna, "Arabamı şuraya koydum. Buradan şivlilik alacaktım. Böyle bir olayla karşılaştım ben de anlamadım” dedi.