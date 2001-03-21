Okul müdürü erkek lise öğrencisiyle otomobilde yakalandı

24.3.2017 - 09:33

Antalya'da bir ortaokulda müdürvekilliği yapan Ö.T.’yi 18 yaşındaki erkek lise öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakaladı.

SERBEST BIRAKILDI

Habertürk Gazetesi'nden Soner Özcan'ın haberine göre Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde, araç içinde uygunsuz vaziyette kişilerin bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bir ortaokulda müdürvekilliği yapan Ö.T.’yi 18 yaşındaki erkek lise öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Gözaltına alınan Ö.T., ismi açıklanmayan lise öğrencisiyle birlikte karakola götürüldü. İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen Ö.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından müdürvekilinin görevden alındığı açıklandı. 
Evli ve 2 çocuk babası Türkçe öğretmeni Ö.T.’nin, başka bir okulda müdür yardımcılığı yaparken bir süre önce söz konusu ortaokula müdürvekili olarak atandığı öğrenildi. Cinsel istismara uğrayan lise öğrencisinin, sık sık Ö.T.’nin daha önce görev yaptığı okula gittiği kaydedildi. Ö.T.’nin lise öğrencisini yeğeni olarak tanıttığı ileri sürüldü.

‘BU TÜR İNSANLAR CAMİADAN TEMİZLENMELİ’

Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık, ilçede büyük tepkiye neden olayla ilgili “Bu tür insanlar camiadan temizlenmeli. Gereken cezaya çarptırılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı acilen konuya el atmalı, benzer vakaların yaşanmaması için gereken tedbirleri almalı” diye konuştu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret