Okul müdürü erkek lise öğrencisiyle otomobilde yakalandı

Antalya'da bir ortaokulda müdürvekilliği yapan Ö.T.’yi 18 yaşındaki erkek lise öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakaladı.

SERBEST BIRAKILDI

Habertürk Gazetesi'nden Soner Özcan'ın haberine göre Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde, araç içinde uygunsuz vaziyette kişilerin bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bir ortaokulda müdürvekilliği yapan Ö.T.’yi 18 yaşındaki erkek lise öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Gözaltına alınan Ö.T., ismi açıklanmayan lise öğrencisiyle birlikte karakola götürüldü. İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen Ö.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından müdürvekilinin görevden alındığı açıklandı.

Evli ve 2 çocuk babası Türkçe öğretmeni Ö.T.’nin, başka bir okulda müdür yardımcılığı yaparken bir süre önce söz konusu ortaokula müdürvekili olarak atandığı öğrenildi. Cinsel istismara uğrayan lise öğrencisinin, sık sık Ö.T.’nin daha önce görev yaptığı okula gittiği kaydedildi. Ö.T.’nin lise öğrencisini yeğeni olarak tanıttığı ileri sürüldü.

‘BU TÜR İNSANLAR CAMİADAN TEMİZLENMELİ’

Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık, ilçede büyük tepkiye neden olayla ilgili “Bu tür insanlar camiadan temizlenmeli. Gereken cezaya çarptırılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı acilen konuya el atmalı, benzer vakaların yaşanmaması için gereken tedbirleri almalı” diye konuştu.