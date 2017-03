Ölen arkadaşlarının evini soydular

Adana'da ölen arkadaşlarının evini at arabasıyla soyan 1'i kadın 3 kişinin hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde 22 Mart Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Özel 4 ay önce cezaevinden çıktı. Önce bir süre yakınlarının yanında kalan Özel, daha sonra Hurmalı Mahallesi'nde bir ev kiraladı. Özel ev kiralayınca arkadaşları da ona gelip kalmaya başladı. Hatta Suat A. isimli arkadaşına evde kendisi bakmaya başladı. Özel, 21 Mart Salı günü ise akşam üzeri evine giderken bir süre internet kafe önünde çocuklar ile sohbet etti. Daha sonra ise evine doğru giderken yere düştü. Bu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Özel, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu durumu öğrenen arkadaşı Suat A., yanına Çiğdem A. ve Hüseyin T.'yi alarak ertesi gün, Özel'in evinin önüne at arabasıyla geldi. Daha sonra da evdeki eşyaları alıp herkesin gözü önünde götürdüler. Bu anlar da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Eşyaların olmadığını görünce komşulara sordu

Daha sonra eve gelen Özel'in ablası Melisa Seven, eşyaların olmadığını görünce komşulara sordu. Komşular da at arabasıyla gelen 1'i kadın 3 kişinin eşyaları alıp gittiğini söyledi. Seven, 5 Ocak Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis güvenlik kamerasını inceleyerek zanlıları tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan ve sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen şahıslar, adliyeye sevk edildi. Suat A. tutuklanırken, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İnsan ölen arkadaşının evini soyar mı"

Özel'in kuzeni Suat Kıraççakalı, kuzeninin cezaevinden yeni çıktığını, bir süre akrabalarında kaldığını daha sonra ise ev kiraladığını, sürekli alkol aldığını belirterek, "Cezaevinden kaçan Suat isimli bir kişi kuzenimin yanına gelmiş. Hatta kuzenim ona iki gün evinde bakmış. Bir süre sonra da kuzenim rahatsızlanarak öldü. Öldükten sona Suat ve iki kişi daha at arabasıyla eve gelip eşyalarını çalmışlar. Biz şikayetçiyiz. Bu büyük bir vicdansızlık. İnsan ölen arkadaşının evini soyar mı" dedi.



