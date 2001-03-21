Ömer Faruk Kavurmacı'ya o soru soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, Florya'daki polis karakoluna gelerek imza attı.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından denetimli serbestlik ile tahliye olan Ömer Faruk Kavurmacı, sabah Florya’da bulunan Şenlikköy Polis Merkezine geldi.

"YORUM YAPMAYACAĞIM"

Karakolda imza atan Kavurmacı, çıkışta basın mensuplarının "yurt dışında olduğunuz söyleniyor" sorusuna, "Konu yargıda, yorum yapmayacağım" diyerek yanıtsız bıraktı. Daha sonra aracına binen Kavurmacı, hızla uzaklaştı.