Önce annesini dövdü, sonra evi yaktı

İstanbul Beşiktaş'ta akli dengesinin bozuk olduğu söylenen bir kişi,annesini darp ettikten sonra oturdukları gecekonduyu yakıp kayıplara karıştı. Polis, annesini hastanelik eden kişiyi arama çalışması başlattı.
Dehşet saçan evlat, olayın ardından gecekonduyu ateşe verirken,yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle söz konusu gecekonduda ve park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Çevrede bulunan vatandaşlar da olayı doğrulayarak, U.T.'nin elindeki sopayla annesini darp ettiğini anlattı. U.T.'nin elinde sopa bulunurken vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri, U.T.'yi bulmak için çalışma yürütüyor.