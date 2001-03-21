Önce annesini dövdü, sonra evi yaktı

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Çevirmeci Sokağı'nda, bir süre tartıştıktan sonra annesini evden çıkarıp sokakta darp eden 47 yaşındaki U.T., annesi B.T.'yi evden çıkararak sokak ortasında güpegündüz darp etti.Yaralı anne, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dehşet saçan evlat, olayın ardından gecekonduyu ateşe verirken,yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle söz konusu gecekonduda ve park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar da olayı doğrulayarak, U.T.'nin elindeki sopayla annesini darp ettiğini anlattı. U.T.'nin elinde sopa bulunurken vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, U.T.'yi bulmak için çalışma yürütüyor.