Operasyonu sonrası Gökçek'ten FETÖ açıklaması

GÖKÇEK TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik operasyonun ardından şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Gökçek şu ifadeleri kullandı:

-Son dönem belediye başkanı seçildikten sonra görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım.

-Darbe teşebbüsü sonrası büyükşehirden 218,ego'dan 24,askiden 71,şirketlerden 59, ek dersli 20 kişi toplam 392 kişi açığa alındı.

-Açığa alınan personeller içişleri bakanlığına bildirildi ve bakanlar kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin ilişiği kesildi.

-En son bugün Ankara başsavcılığı tarafından büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında ByLock kullanan 61 kişiyi savcılıkça göz altına aldı.

-Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde...

-Bu operasyon dolayısıyla savcılarımıza, emniyet güçlerimize ve FETÖ’yle mücadelede kararlı olan hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.

-Belediyemizde tek bir FETÖ’cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.