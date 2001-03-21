Ortaköy'de AVM'de korkutan yangın

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin 4'üncü katında tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy'de bulunan 6 katlı bir AVM'nin 4'üncü katında tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle AVM içerisinde yoğun duman oluşurken, vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Ortaköy, Beşiktaş ve çevre ilçelerden birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Solak