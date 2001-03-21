ÖSO Komutanı ABD'yi suçladı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Fehim İsa, TGRT Haber TV'nin canlı yayınında ABD ve Rusya'nın Suriye planlarını açıklayarak, "Dünyanın hangi bölgesindeki teröristleri temizlemek için başka bir terörist grubu kullanılmış. Bunu sadece Batılılar yapıyor" dedi.

Fırat Kalkanı Harekatının sona ermesinin ardından Gaziantep'e gelen Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Fehim İsa, TGRT Haber'in canlı yayınına katılarak, ABD; Rusya ve diğer batılı ülkelerin Suriye politikalarını değerlendirdi.

ABD, Rusya gibi ülkelerin Suriye'de DEAŞ'ı bölgeden çıkarmak için bir başka terörist grubunu desteklediklerini söyleyen Fehim İsa, "PYD Suriye'nin kuzeyinde bulunan en büyük terörist grubu. Türkiye'deki PKK’nın aynısı PYD. PKK'nın Türkiye’de yaptığı benzer işleri Suriye’de PYD yapıyor. Suriye topraklarını bölerek, kendi kafasına göre bir ülke kurmak istiyor. Batı’dan çok büyük bir destek görüyor. Batının sadece bir bölümünden değil ABD’den, Avrupa’dan ve Rusya’dan büyük destek görüyor. Rakka’da ABD ile işbirliğinde çalışıyorlar. Dünyada hiç böyle bir şey görülmemiş. Hangi bölgede terörist grubundan temizlenmek için terörist grubu kullanılır. Bunu sadece Batılılar yapıyor. Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre PYD orada Rusya ile anlaşmaya giderek, İdlib’e saldırma düşünceleri var. Oralar da bizim için ÖSO ve Türkiye için önemli. Fırat Kalkanı operasyon bölgesi gibi değerli" dedi.

Fırat Kalkanı değerlendirmesi

Fehim İsa, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili değerlendirmesinde ise "2016 yılında 24 Ağustos'ta Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı başladı. ÖSO ile TSK'nın Cerablus’tan başlayan operasyonu El Bab şehrine uzandı. Bu bölgeler tamamen özgürleştirildi. 2 bin kilometrenin üzerinde bölge, başarılı bir şekilde özgürleşti. Başarılı bir şekilde operasyon sonuçlandı. El Bab ve etrafında 2 kasaba da ele geçirildi. Oradaki durumlar çok iyi" ifadelerini kullandı.

Türkiye gençleri eğitiyor

İsa, ele geçirilen bölgelerdeki gençlerin kurulması planlan polis teşkilatı için eğitildiğini belirtti. Ele geçirilen bölgedeki acil ihtiyaçlar ve sağlık hizmetleri konusunda da Türkiye'nin büyük desteği olduğunu vurgulayan İsa, "O bölgede Türkiye çok büyük çabalar sarf ediyor. Suriye gençlerine polis eğitimi verilerek, güvenliği sağlanıyor. Sağlık bölümünde hastaneler gibi Türkiye Devleti çok büyük işler yapıyor" şeklinde konuştu..

ÖSO yeni bir hazırlık içerisinde

Fehim İsa, ÖSO'nun yeni hedefinin Menbiç mi olacağı yönündeki soru üzerine ise yeni operasyonlar için hazırlık içerisinde olduklarını belirtti. Suriye topraklarının tamamının ÖSO için değerli olduğunu anlatan Fehim İsa, "Biz de ÖSO olarak hazırlık içerisindeyiz. Bizim için Suriye toprakları sadece Fırat kalkanı operasyonu bölgesi değil, tüm Suriye topraklarının tamamı bizim için değerli. Biz de hazırlık içerisindeyiz. Düzenlemeleri sağlayıp, önümüzdeki operasyonlara hazırlıklı olacağız" ifadelerine yer verdi.

Desteği nedeniyle Türk devleti ve Türk milletine teşekkür eden İsa, "Özgür Suriye Ordusu, Suriye halkı olarak, Türkiye’ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Askeri, istihbarat, sosyal yardımlar gibi destekleri nedeniyle Türkiye halkına ve Türkiye Devleti’ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Serhat Demir



