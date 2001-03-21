ÖSO komutanı: Menbiç'i alacağız

19.3.2017 - 12:18

ABD, PYD'ye kalkan olmak amacıyla Menbiç'in kuzeyi ve batısında konuşlansa da, ÖSO ve TSK kenti almak konusunda geri adım atmıyor.

El Bab'ın doğusundan Menbiç'in batısındaki köyleri almak için ÖSO ile PKK/PYD arasında çatışmalar zaman zaman yaşanırken, Türkiye de top atışlarıyla PYD mevzilerini bombalıyor.

ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tümeni'nin komutanı Albay Ahmet Osman, konuyla ilgili Rus sitesi Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

"4 KÖYÜ ALDIK"

Komutan, "Savaşa devam ediyoruz. Bizimle Menbiç arasında daha çok köy var. El Bab'ı aldıktan sonra şimdiye kadar Menbiç tarafında 4 köyü PKK'dan (PYD) aldık. Menbiç'e büyük operasyon ne zaman olur, o konuda net birşey söyleyemem. Türkiye de bizimle birlikte. Bundan sonraki operasyon Menbiç mi Rakka mı olur, bu konuda görüşmeler yürütüyoruz. Türkiye'den haber bekliyoruz. Fakat biz Menbiç ve Rakka için de hazırız."

ÖSO komutanı: Menbiç'te kim olursa olsun alacağız
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"KİM OLURSA OLSUN MENBİÇ'İ ALACAĞIZ"

Menbiç'te kim olursa olsun kenti alacaklarını vurgulayan ÖSO komutanı Osman, sözlerine şöyle devam etti: "DEAŞ da olsa, rejim de olsa, PKK da olsa, bizim için farketmez. Menbiç'i alacağız." dedi.

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