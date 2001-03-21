Otomobil durakta bekleyen öğrencilere çarptı: 6 yaralı

2.6.2017 - 01:02

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir otomobilin, durakta bekleyen öğrencilere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği TİGEM kavşağında Serap Y.A. yönetimindeki 10 D 7549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şehir içi dolmuş durağında bekleyen öğrencilere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü kadın Serap Y. A. ve durakta yolcu olarak bekleyen H.T., E.E.R., B.K., N.N.B. ve S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan N.N.B. ve S.Ç.’yi Dalaman Devlet Hastanesine, Serap Y. A.,H.T. ve E.E.R.’yi Ortaca Yücelen Hastanesine, B.K.’yi ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan B.K., ilk müdahalesinin ardından Yücelen Hastanesine ardından da Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonucu Dalaman Havalimanı yolu kısa süreli trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret