Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Osmaniye’de, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye beldesi mevkiinde sürücülüğünü İlyas Taştepe’nin yaptığı 80 FZ 864 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahattin Poçulu’nun kullandığı 80 M 0537 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İlyas Taştepe hayatını kaybederken minibüste yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.