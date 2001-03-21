Otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü

6.6.2017 - 11:27

Aksaray’da kontrolden çıkarak petrol istasyonu içinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Aksaray - Konya Karayolunun 75’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Davul Uluçay (40) idaresindeki 38 RY 583 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki petrol istasyonu içinde park halinde bulunan 26 VS 862 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tamamen tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Davul Uluçay ve yanında yolcu olarak bulunan Ömer Kayabaşı (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Konya ve Aksaray’dan AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kepçe ve vinç ile tırın altına giren otomobili çıkartırken, otomobilde sıkışan iki kişinin cansız bedeni ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucu çıkartıldı. Cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can

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