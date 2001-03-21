Otomobil kırmızı ışıkta duran tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sorgun şehir merkezinde bulunan Karayaka Kavşağında meydana geldi. Kazada, Yozgat’tan Sivas istikametine gitmekte olan T.Z. (26) yönetimindeki 71 EU 514 plakalı otomobil, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Otomobilin içerisinde bulunan Ceylan Zenger (21) olay yerinde hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu Deniz Zengen ise kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü T.Z ve Ç.Z’nin (4) tedavileri sürüyor. Olay yerinde hayatını kaybeden Ceylan Zenger’in canız bedeni sıkıştı araçtan Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu çıkartıldı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rukiye Yılmaz