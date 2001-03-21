Otomobil minibüse çarptı: 5 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak minibüse çarptı. Kazada yaralanan minibüs içerisindeki 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Müftü Mahallesi Devrek Yolayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devrekyolu Caddesi üzerinden gelen Cihan İ. (22) idaresindeki 67 SD 352 plakalı otomobil kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Dursun Kertlez idaresindeki 34 ND 2140 minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hilal Ç. (20), Sümeyye H. (21), Mesut P. (22) ve Abdussamet Ç. (20) ile minibüs sürücüsü Dursun Kertlez yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları belirlemek için hepsinin yere çökmelerini istedi. Yaralıların yere oturması ile birlikte sağlık ekipleri kendilerine ilk müdahaleyi yaparak ambulansta taşıdı. Kazada yaralanan 5 kişi 3 ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü Cihan Ç.’nin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, minibüsün ara iki tekerleği çarpmanın etkisi ile yerinden fırladı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapalı kalan yol, otomobil ve minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç