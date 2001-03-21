Otomobil polis aracına çarptı: 3 ölü

21.3.2017 - 00:06

Şırnak'ta bir otomobil, önünde seyir halindeki polis zırhlı aracına arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın İdil İlçesi'nden Cizre istikametine giden sivil bir otomobil, önünde seyir halindeki 'Ejder' olarak bilinen polis zırhlı aracına arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.30 sıralarında İdil- Cizre karayolunun 10'uncu kilometresindeki Kovah Köyü yakınlarında meydana geldi. İdil'den Cizre istikametine giden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyir halinde olan polis zırhlı aracına arkadan hızla çarptı. Zırhlı araçta bulunan polisler kazayı yara almadan atlatırken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Okan İnce, Bahadır Beyazlıoğlu ve adı öğrenilemeyen bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgöli soruşturma başlatıldı.

 

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