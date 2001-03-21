Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1.6.2017 - 01:00

Şanlıurfa’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa otoban batı gişeleri arasında meydana geldi. Mehmet Ç., yönetimindeki 34 KH 3184 plakalı otomobil, 60 HP 324 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ç. Olay yerinde hayatını kaybederken ön koltukta oturan annesi Perihan Çelikhan olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Perihan Çelikhan’ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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