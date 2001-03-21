Oyun oynarken bacağına demir saplandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde oyun oynarken bacağına demir saplanan ve itfaiyenin kurtardığı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 17 00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Mavi Evler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyun oynayan 12 yaşındaki Ali Emre Çakal’ın ayağı kayarak, bahçenin demir korkuluklarına sıkıştı. O sırda kopan demir parçası 12 yaşındaki çocuğun bacağına saplandı. Durumu gören arkadaşları hemen ailesine haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine 112 Acil ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtardığı Emre’nin bacağında demir parçasıyla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. 12 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

Medeni Topaloğlu