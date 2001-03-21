Öz amcası tecavüz etti ölüm fermanı ona çıktı

28.5.2017 - 09:52

DİCLE, 18 yaşında öz amcasının cinsel istismarına uğradığını iddia ediyor. Ailesine anlattığını ancak herkes tarafından susturulup dışlandığını ve hakkında ölüm fermanı çıkarıldığını anlatıyor.

Dicle, 18 yaşındayken gittiği öz amcasının evinde cinsel istismara uğradı. Öz amcası E.D., Dicle’ye olayı kimseye anlatmaması için tehdit etti. Korkusundan kimseye olayı anlatamadı, ancak cinsel istismar 2 yıl boyunca farklı tarih ve zamanlarda aralıklarla devam edince Dicle dayanamayıp önce amcasının eşine, ardından da ailesine olayı anlattı. 

Amca tecavüz etti ailenin ölüm fermanı ona çıktıAncak kimse Dicle’ye inanmadı, “konuşması halinde ise ölümle” tehdit edildi. Bunun üzerine Dicle yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA
Dicle, 22 Mayıs’ta Cumhuriyet Savcılığı’na giderek başından geçenleri anlattı, ardından da suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Soruşturma devam ederken ölüm tehditlerinin durmadığını söyleyen Dicle, can güvenliğinin olmadığını belirterek koruma talebiyle ikinci kez savcılığa başvurdu. Hürriyet’e konuşan Dicle, şu iddialarda bulundu:

ÖLDÜRECEKLER SAHİP ÇIKIN
“Öz amcam tarafından cinsel istismara uğradım ailemle paylaşınca susturuldum, evlatlıktan reddedildim. Kimseye derdimi anlatamadım. Amcamı savcılığa verince de ölüm fermanı çıktı. Öldükten sonra sahip çıkılmak istemiyorum, yaşarken bana sahip çıkın. Ben yaşamak istiyorum. Ölüm korkusuyla sürekli şehir değiştiriyorum. Bir yerde sabit oturamıyorum, hayalet gibiyim. Hayatım kâbusa döndü.”
 
HÜRRİYET

 

 

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