Özel Harekat polisleri Suriye'ye gönderiliyor

Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda terör örgütü PKK'nın hendek stratejisine karşı başarıyla mücadele edelen ve hendekleri temizleyen, saha tecrübesi yüksek jandarma ve polis Özel Harekat ekipleri Suriye'ye gönderiliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölgede sivilleşme sürecine katkı sunmak için İçişleri Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin eğittiği, Suriye'de asayişi sağlayacak yerel kolluk kuvvetlerinin sayısını artırmak ve düzenli bir teşkilat haline dönüştürmek için Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda terör örgütü PKK'nın hendeklerini temizleyen, saha tecrübesi yüksek Jandarma ve polisler Suriye'ye gönderiliyor.



Başbakanlığın talimatıyla 25 Kasım 2016'da oluşturulan Suriye Görev Gücü kapsamında, TSK ve ÖSO işbirliğiyle gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ile terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen bölgelere Türk kolluk kuvveti çıkarma yapacak. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Terörle Mücadele polisinden oluşacak 4 bine yakın polis bu bölgede yeni dönüşümü sağlayacak. Sur ve Cizre'deki çukur-hendek operasyonlarında tecrübeli olan JÖH ve PÖH timleri sınır ötesinde meskun mahal eğitimi verecek.