Özürlü küçük kıza tecavüz eden edene

3.6.2017 - 00:06

Zonguldak’ta sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından cinsel istismar sonucu hamile kalan zihin engelli 15 yaşındaki kız koruma altına alındı. Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık genç kız ile rızası ile birlikte olduklarını öne sürdü.

İddialara göre, geçen yıl Ağustos ayında 15 yaşındaki G.K. isimli zihin engelli genç kız, sosyal medyadan tanıştığı Serdar A. (21) tarafından kaçırıldıktan bir gün sonra evine döndü. Genç kız, eve dönmesinin ardından da jandarmaya olayla ilgili ifade verdi. İfadesinde sosyal medyadan tanıştığı Serdar A.’nın kendisini ormanlık alanda ardından da eve götürerek cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Genç kız, öz babasının ölümüyle kendisine vasi tayin edilen ağabeyi 20 yaşındaki Yasin K.’nın da yaklaşık 3-4 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ihbarını da verdi.

Harekete geçen ekipler, genç kızın öz ağabeyi Yasin K. ve Serdar A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İkili tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.K.’nın karnındaki bebeğin de Serdar A.’dan olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından hamile olduğu öğrenilen G.K.’nın hamileliği de sekizinci haftada sonlandırıldı. G.K., doktor raporunda yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtilerek koruma altına alındı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Serdar A. ve ağabeyi Yasin K. hakim karşısına çıktı. "Cinsel istismar", "tehdit ve hakaret", "Kişi hürriyetini yoksun kılma" suçlarından hakim karşısına çıkan Serdar A., savunmasında genç kız ile rızası ile birlikte olduklarını öne sürdü.

"Cinsel istismar" suçundan yargılanan ağabey Yasin K. ise suçlamaları kabul etmedi. Yasin K.; akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Onur Altındağ

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