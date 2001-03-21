Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu

30.5.2017 - 00:02

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmurun etkisiyle meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri paramparça oldu.

3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan 2 yaralı, İnegöl ilçesine göreve gelmekte olan Çevik Kuvvet ekipleri ile İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e seyreden Harun İrgüneş (33) yönetimindeki 16 KIS 73 plakalı otomobil, Babasultan Kavşağı’nda kontrolden çıkarak takla atmaya başladı.

Bu sırada arkadan gelen Mehmet Yaşar (49) yönetimindeki 16 NEK 48 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak takla atan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motoru refüjde kalan 16 KIS 73 plakalı otomobil ile diğer otomobil karşı şeride geçerek İnegöl’den Bursa’ya giden Mehmet Erçelik yönetimindeki 16 JNZ 27 plakalı hafif ticari araca çarptı. Zincirleme kaza sonucunda parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü Harun İrgüneş ile 16 NEK 48 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Yaşar ve yanında bulunan Yunus Sözen (57) yaralandı. Yaralıların yardımına İnegöl’deki görev yerlerine gelmekte olan Çevik Kuvvet ekipleri yetişti. Araç içerisinde sıkışan Mehmet Yaşar ile arkadaşı Yunus Sözen, kaza yerine çağrılan İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. 3 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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