Park halindeki araç alev topuna döndü

29.5.2017 - 00:11

Silivri’de park halindeki araç belirlenemeyen bir nedenle alev topuna dündü. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği aracın elektrik trafosu altında olması ve ikametgahlara yakın olması çevre sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi 1008 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki özel bir otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenden alev alev yanmaya başladı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Araçta zaman zaman meydana gelen patlamalar ekiplerin işini zorlaştırsa da yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangının elektrik trafosu altında olması ve ikametgahlara yakın olması vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Yusuf Eker

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