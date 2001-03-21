Park halindeki otomobilden erkek cesedi çıktı

25.5.2017 - 01:12

Üsküdar’da park halindeki otomobilin içerisinde kafasına tabanca ile 1 el ateş edilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Olay, Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Moda Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre sakinleri 09 R 8352 plakalı otomobil içerisinde öğle saatlerinden beri hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları aracın kapısını açtı. Yapılan incelmede araçta bulunan 44 yaşındaki Metin Kocakaya'nın kafasından vurulmuş halde olduğunu görüldü. Hayatını kaybettiği belirlenen Metin Kocakaya'nın cesedini incelemek için olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından Kocakaya'nın cesedi Kartal Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Öte yandan cesedin bulunduğu aracın içerisinde bir tabanca ve şizofreni hastalığı tedavisinde kullanıldığı kaydedilen ilaçlar bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Metin Başar

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