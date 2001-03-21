Patrona kızdı, iş yerini yaktı

Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenli olarak işe gelmediği gerekçesiyle kendisini işten çıkartan patrona kızan şahsın iş yerini kundaklayıp ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Suluova Küçük Sanayi Sitesi’nde ahşap tasarım ve mobilya sistemleri üzerine imalat yapan Mehmet Kılıç’a ait imalathanede yaklaşık 5 ay önce çalışmaya başlayıp A.T.’nin, son haftalarda çeşitli bahaneler üreterek düzenli olarak işe gelmediği gerekçesiyle çıkışı verildi. İşten atılmasına kızan A.T., gece vakti imalathanenin önündeki malzemeleri ateşe verdi. Kundaklanan imalathane alevlere teslim oldu. Yangında işletme kül oldu. A.T.’nin iş yerini yakma anları imalathanenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Zarar 300 bin lira

Yaklaşık 300 bin liralık zarara yol açan yangından bir gün önce kendisiyle görüşmek için gelen A.T.nin yeniden işe girmek isteğini reddettiğini belirten Mehmet Kılıç, “Benden hiç alacağı yoktu. İstediği sigara parasını bile verdim. Yerine adam aldığımı, kendisi iye çalışamayacağımızı söyledim. Bana karşı çok saygılıydı. İlk anlarda yangının sobadan çıktığını sanıyordum, güvenlik kamerası görüntülerini görünce şoke oldum. 7 personel çalıştırıyorum. Tüm emeklerimiz kül oldu” dedi.

Kılıç, yıllardır çalışıp yurt dışına ihracat yapar hale getirdiği imalathanesini kundaklayan şüpheliden şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalandıktan sonra gözaltına alınan A.T., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Murat Çelik A.