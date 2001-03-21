Pencerede kitap okuyan küçük kızı vurdular

Erzurum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan ve evinin penceresi önünde oturarak kitap okuyan 11 yaşındaki kız çocuğu iki bacağından vurularak yaralandı.

Olay 03 Haziran 2017 tarihinde Erzurum’un merkez Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane önünde bulunan iki grup arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine av tüfeğiyle ateş açtı.



Av tüfeğinden çıkan saçmalar olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o sırada apartmanın bodrum katındaki pencerenin önünde oturarak kitap okuyan 11 yaşındaki ilköğretim 5. sınıf öğrencisi Merve Su Turan’a isabet etti. İki bacağına da saçma isabet eden Merve çocuk, yaralandı. Çocuğun acıyla bağırması üzerine hemen sesini duyarak kapıya çıkan Merve Su Turan’ın babası Erkan Turan, otomobille hastaneye kaldırdı.



Palandöken Devlet Hastanesinde yapılan operasyonla Merve Su Turan’ın iki bacağına isabet eden 7 saçma çıkarıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Merve Su Turan, olayı gözyaşlarına boğularak anlattı. Öte yandan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonrasında kavgaya karışan şüpheliler düzenlenen operasyonla birer birer yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.