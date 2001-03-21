Pendik'te kanlı banka soygunu

Pendik'te bir bankayı soymak isteyen karı-koca ile güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada güvenlik görevlisi ve soyguncu yaralandı. Soyguncu yaralı olarak yakalandı.

Pendik Kaynarca'da silahlı iki şahıs bir bankayı soymak istedi. Edinilen bilgiye göre, U.Ç. isimli silahlı şahıs Kırgız uyruklu olduğu öğrenilen karısı D.Z. ile saat 14.00 sıralarında bankanın önüne geldi. Ardından soyguncular ile güvenlik görevlisi S.P. arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede esnasında U.Ç. silahını çıkararak çevreden geçmekte olan bir vatandaşı rehin aldı. Bunun üzerine silahlı şahıs ile güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Rehin aldığı vatandaşı bırakan U.Ç. karısıyla birlikte olay yerinden kaçmaya başladı. Soyguncu kaçtığı sırada güvenlik görevlisine ateş etmeye devam etti. Yaşanan çatışmada güvenlik görevlisi ve soyguncu U.Ç. yaralandı.

Ayağından yaralanan U.Ç. karısıyla birlikte olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik görevlisi ise olay yerine çağrılan ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisinin S.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tuzla'da ayağındaki yarayı tedavi ettirmek için bir hastaneye giden U.Ç. Tuzla Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. U.Ç. gözaltına alınırken polis ekipleri karısı D.Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında D.Z.'nin ikamet adresinde olduğu tespit edildi. Adrese yapılan baskında D.Z.'de gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda çok sayıda polis malzemesi çıktı.

Mustafa Biçer