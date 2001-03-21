PKK'lar FETO'cu polisleri yurtdışına kaçırırken yakalandı

FETÖ'cü polisleri kaçırırken yakalandı!

Edirne’de yasa dışı yollardan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 3 komiser ve PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan üniversite öğrencisi, sınır devriyelerince yakalandı. Kaçışı, PKK'lı üniversite öğrencisinin organize ettiği ortaya çıktı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski komiserin kaçışını, PKK’lı üniversite öğrencisinin organize ettiği ortaya çıktı.

Edirne 54’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Bulgaristan’a sınır olan Yenikadın Köyü’ndeki askeri yasak bölgede 4 şüpheli yakaladı. Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalanan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 29 yaşlarındaki komiserler B.A., E.D. ve M.D. ile PKK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla aranan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi M.K. olduğu belirlendi.

KAÇIŞI PKK’LI MUHABİR ORGANİZE ETMİŞ

Sınırda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede üniversite öğrencisi olan M.K.’nın KHK ile kapatılan Dicle haber Ajansı’nda muhabirlik yaptığı ve daha önce ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandığı, FETÖ şüphelisi komiserlerin de yurt dışına çıkışlarını organize ettiği tespit edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından PKK’lı M.K. ve FETÖ şüphelileri B.A., E.D., M.D. elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.