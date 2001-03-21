PKK'nın kaçak iç çamaşırları yakalandı

PKK'ya karşı operasyonlara ara vermeyen Mehmetçik, kanlı terör örgütüne üst üste darbeler vurmaya devam ediyor.
Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan operasyonlar, hava şartlarının iyileşmesiyle artmasıyla hızlandı.
Örgüte son 30 yılın en büyük darbelerini vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın sığınma alanlarını tek tek imha ediyor.
Kanlı terör örgütüne karşı düzenlenen son operasyonda, PKK'nın kaçak iç çamaşırları da ele geçirildi. Farklı koliler arasında yaklaşık 10 bin kaçak iç çamaşırının olduğu belirlendi.