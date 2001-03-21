PKK'nın Kandil'le irtibatı kesildi

30.3.2017 - 09:29

PKK’ya yönelik operasyonlarla örgütün elebaşıları etkisiz hale getirildi. Tunceli’de Ferhat Dersim kod adlı bölge yöneticisi, Ağrı’da sözde Tendürek Dağı sorumlusu ‘Baver’ kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu ‘Firaz’ kod adlı E.K. öldürüldü. Ele geçirilen büyük telsizler, teröristlerin Kandil’le irtibatını kesti.

Güvenlik güçlerinin son iki haftadır gerçekleştirdiği operasyonlar, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Örgütün bölge yöneticileri birer birer etkisiz hale getirilirken, ele geçirilen büyük telsizler, teröristlerin Kandil'le irtibatını kesti. PKK'ya karşı başlatılan bahar operasyonları aralıksız sürüyor. Bitlis Tatvan Anadere bölgesinde icra edilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ömer Doğan Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin 2'sinin gri listede aranan örgütün üst düzey yöneticileri olduğu belirlendi. 

Tunceli/Merkez Kutu ve Vartinik Deresi bölgelerinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-60 Operasyonu'nda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında Ferhat Dersim kod adlı bölge yöneticisi olduğu ortaya çıktı. 16-24 Mart tarihleri arasında Diyarbakır Kulp-Lice-Hani, Mardin Nusaybin, Şırnak Merkez ve Beytüşşebap, Bingöl Genç ve Hakkari Çukurca bölgelerinde icra edilen operasyonlarda öldürülen 17 teröristden birinin, örgütün lider kadrosunda olan ve gri listede aranan PKK'lılar arasında bulunduğu bildirildi.

7  BÜYÜK TELSİZ ELE GEÇİRİLDİ

Yine aynı dönemde Ağrı Doğubeyazıt'ta, Kandil'den eylem talimatı alan PKK'nın sözde Tendürek Dağı sorumlusu 'Baver' kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu 'Firaz' kod adlı E.K. düzenlenen operasyonlada etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda örgütün bölge yöneticilerinin kullandığı Bitlis/Tatvan bölgesinde 3, Bingöl Kiğı'da 1, Tunceli'de 1, Mardin Nusaybin'de 1, Diyarbakır Lice'de 1 adet olmak üzere toplam 7 adet büyük telsiz ele geçirildi. Bu sayede, il ve ilçelerdeki teröristlerin Kandil'le irtibatı kesildi. PKK elebaşlarının, Kandil ile bu telsizler vasıtasıyla iletişim sağladığı ifade edildi. Yeni Şafak

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret