PKK propagandası yapan o asker yakalandı

Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er S.A. adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, S.A. hakkında sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda asjerkeşpşnş yapan S.A., soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli asker, emniyetteki işlemlerinin ardından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.