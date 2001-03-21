PKK ve TİKKO arasında derin çatlak

28.3.2017 - 12:26

Irak'ta terör örgütü PKK saflarında savaşan terör örgütü TİKKO, ABD askerlerinin YPG rozeti takmasına tepki gösterdi ve terör ortaklığından ayrıldı.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD ile müttefiklik yapması, örgüt içerisinde bölünmelere neden oldu. Terör örgütü TİKKO, 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' (HBDH) adlı terör ortaklığından ayrılma kararı aldığını açıkladı. Terör örgütü PKK da karara misilleme olarak terör örgütü TİKKO’nun Avrupa’da bulunan kadrolarına yönelik suikast kararı aldı.

 Ayrılığın ardında eski kadrolardan ve birçoğu karar verici konumundaki militanlardan oluşan “Partizan” grubu ve gençlik kesimi ile kırsaldaki silahlı şahıslardan oluşan “Hizipçiler” adlı iki ayrı grup ortaya çıktı. HBDH yanlısı Hizipçiler, 2017 Nisan ayında yapılacak referandum için “Hayır” kampanyası başlatarak, Hakların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenleri içerisinde yer alacağını açıkladı. HBDH’den ayrılma kararı alan Partizan grubu ise örgüt adına açıklamayı yalanlayarak boykot kararı aldı. Yaşananlar terör örgütünün bölünme sürecine girmesine neden oldu.

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