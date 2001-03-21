PKK'ya çok büyük darbe

Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği, Van-Çaldıran yolu üzerinde 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Van-Çaldıran yolu üzerinde Bölücü Terör Örgütü PKK'lı teröristler tarafından 3 tırın yakılması olayına müteakip bölgede operasyon düzenleyen Jandarma Özel Hareket Kuvvetlerimizce 29 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Çatışmada 3 Uzman Çavuşumuz ve 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Operasyonlarımız devam edecektir" denildi.



OLAY NASIL OLDU?



Van’ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yol kesen bir grup PKK’lı terörist, aralarında TIR’ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Güvenlik güçleri kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı. Bir TIR'ın son anda yanmaktan kurtulduğu görüntüler dikkat çekti...Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, bugün saat 15.00 sıralırnada bir grup PKK’lı terörist, Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı.



PKK’lı teröristler daha sonra aralarında TIR’ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi.



Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı