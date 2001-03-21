PKK'yı öven komando er tutuklandı

3.6.2017 - 00:14

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan asker tutuklandı

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda askerlik yapan erS.A, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Muhabir: Zafer Göder

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