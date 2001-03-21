Polis kardeşleri kaza kurşunu ayırdı

Mersin’de görevli polis memuru genç, kendisi gibi polis olan kız kardeşinin tabancasından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.

Olay, polis memuru Tuğçe İ.’nin (27) merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalledeki evinde meydana geldi. İddiaya göre, mesai bitimi meslektaşı G.B. ile birlikte eve gelen Tuğçe İ., Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan ve misafir olarak yanında bulunun polis memuru kız kardeşi M.İ. ile bir süre sohbet etti.

Tuğçe İ., sohbet sırasında tabancasını temizleyen kız kardeşinin silahından çıkan kaza kurşunu ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tuğçe İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.