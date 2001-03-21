Polis - motosiklet kovalamacası kazayla bitti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince kovalanan motosikletin trafikte seyir halinde olan öndeki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Kuzuluk istikametinde polisten kaçan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette ilerlemekte olan önündeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ile motosiklet kovalaması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosiklet sürücüsünün polisten kaçması ve önünde seyir halinde olan otomobile çarpması gözüküyor.

Ali Yıldırım