Polis tacizciyi çatıda yakaladı

30.3.2017 - 00:58

Eskişehir'de bir kadını sözle taciz eden şahıs, polis ekiplerinin uzun süre bina çatılarında yaptığı aramalar sonucu yakalandı.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Nazif Yörükçü Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bir kadına sözlü tacizde bulunan şahıs, ardından kaçmaya başladı. Genç kadının polis ekiplerini arayarak şikayetçi olması üzerine, geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Nazif Yörükçü Sokak ve çevresindeki sokakları çembere alan polis ekipleri, her yerde tacizci şahsı aradı. Görgü şahitlerinin sözleri üzerine polis ekipleri, sokak üzerindeki apartmanın çatısına çıktı. Sokağın yeteri kadar aydınlık olmaması polis ekiplerinin işini zorlaştırırken, bitişik binaların çatıları da tarandı.

Polis ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucu tacizci şahıs, binanın arka çatısında yatarken bulundu. Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istenen tacizci şahsı, polis ekipleri araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

 

 

Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

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