Polisten gizli kamera operasyonu

7.6.2017 - 00:09

Yurda yasa dışı yollarla sokulan gizli kamera emtiasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 ile 700 TL arasında değişen çok sayıda kamera ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen gizli kameraların Fatih ve Şişli ilçelerinde satıldığını tespit ederek çalışma başlattı. Beş gün önce harekete geçen polis, düzenlenen operasyonda önceden belirlenen 7 ayrı işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda kalemden, araba anahtarlığına, oyuncak ayıya kadar pek çok emtiaya yerleştirilmiş piyasa değeri 200 ile 700 lira arasında değişen fiyatta gizli kamera ele geçirildi. Polisin ele geçirdiği otomobil anahtarından, duvar saatine, kol saatinden, oda spreyine, kalem, yangın sensörü, oyuncak ayı ve gözlük şeklindeki gizli kameralar basın mensupları ile paylaşıldı.

Operasyonlarda 7 işyeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Sadık Kahraman

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret